Drei Nachtstücke vereint dieser Ballettabend im Schauspielhaus: Choreographien, inspiriert von dem, was sich jenseits des Tageslichts und des wachen Verstandes abspielt. Ob melancholisch oder mystisch, die drei Werke dieses Abends versetzen den Betrachter jeweils in eine andere Welt ...

Der Choreograph Edward Clug sagte über Frédéric Chopins Nocturnes, zu denen er 2012 in Stuttgart das Stück Ssss... kreierte, er habe beim Hören der Stücke die Welt um Mitternacht vor sich gesehen, mondbeschienen und in tiefes Blau getaucht. Die Choreographie lässt drei Tänzerinnen und drei Tänzer in einer kühlen und traumhaften Atmosphäre aufeinandertreffen. Elegant, kraftvoll, manchmal abrupt erscheint die Interaktion zwischen den Individuen, die teils zärtlich, teils energisch zusammenkommen und wieder auseinander gehen, begleitet von den intensiven Klavierklängen Frédéric Chopins.

Langsam und leise treten in Jiří Kyliáns Falling Angels acht Tänzerinnen in schlichten schwarzen Trikots aus dem Dunkel. In einer Choreographie zu immer vielschichtiger werdenden Trommelrhythmen lösen sich einzelne von ihnen für ihre Soli aus der vereinnahmenden Dynamik der Gruppe und verschwinden dann wieder in ihr. Von Licht und Schatten definierte Bereiche werden zum Schauplatz für immer wieder neue Bilder und Konstellationen, die den ständigen Konflikt zwischen dem Wunsch nach Zugehörigkeit und Unabhängigkeit widerspiegeln, mit gefühlvollen Zwischentönen wie Verletzlichkeit, Angst oder Humor.

Sensible und beängstigende Momente versucht auch Louis Stiens in seinen auf den ersten Blick rauen und unverblümten Stücken freizulegen. Schon einmal hat sich der Halbsolist des Stuttgarter Balletts und vielversprechende Nachwuchschoreograph für eine Choreographie von der Nacht inspirieren lassen: Rausch, seine erste Arbeit für das Stuttgarter Ballett, spielte mit Erlebnissen einer dumpfen, lauten, durchfeierten Nacht in einem Club. Nun kreiert er für die intime Bühne des Schauspielhauses sein zweites „Nachtstück“ für das Stuttgarter Ballett.