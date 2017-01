Nadja + Farce

Nadja ist ein Ambient-Doom-Duo bestehend aus dem Multi-Instrumentalisten Aidan Baker und der Bassistin Leah Buckareff.

Ihre Musik wird unter anderem als Dreamsludge, Metalgaze mit der Intensität und dem satten Sound von Metal oder Industrial bezeichnet.

Die leidenschaftlichen Shoegazer (schenken ihren Schuhen und praktisch auf dem Boden hängenden Gitarren mehr Aufmerksamkeit als dem Publikum), wissen mit leisen und lauten Klangteppichen zu begeistern, welche mit einer ungewöhnlichen (emotionalen) Intensität den ganzen Raum durchfluten.

Nadja haben bereits einige Records auf Labels wie Alien8 Recordings, Hydrahead Records oder Gizeh Records veröffentlicht und haben sogar ein eigenes Label, Broken Spine Productions, ins Leben gerufen. Das Duo ist letzens viel um die Welt getourt und hat bei Festivals wie dem SXSW, Roadburn oder dem FIMAV gespielt. Zusätzlich zu Nadja, ist Aidan Baker ein Autor, Solomusiker, und Teil anderer Musikprojekte/-gruppen wie Caudal, Adoran oder Whisper Room.

Leah Buckareff ist, neben Nadja, Inhaberin von Coldsnap Bindery, einer Firma, die handgemachte Bücher produziert. Ursprünglich aus Toronto, leben die Beiden nun in Berlin.“[S]ome of the most shattering and emotionally exhausting music ever laid down…listening properly to music of such extraordinary intensity brings to their knees those listeners who are still standing upright, turns those who are seated into ritually slaughtered and slouching bogmen, and delivers those already recumbent straight to the Land of Nod.” — Julian Cope, Head Heritage