Ranga Yogeshwar: Nächste Ausfahrt Zukunft

Ranga Yogeshwar stellt sein neuestes Buch „Nächste Ausfahrt Zukunft“ am Donnerstag, 1. Februar 2018, an der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau vor.

Unter der Überschrift „Miteinander Achtsam Leben – Wie kann das gelingen?“ wird die Bibliothek Frau Holle im Jahr 2018 unterschiedliche Veranstaltungen zu diesem Themenkomplex anbieten.

Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, Autor und Moderator der ARD-Sendungen „Quarks&Co“, „Die große Show der Naturwunder“ u.a. eröffnet die Themenreihe mit einem ebenso spannend-unterhaltsamen, wie lehrreichen Vortrag zu seinem neuesten Buch „Nächste Ausfahrt Zukunft“. Darin blickt er auf eine zunehmend globalere Welt, die digitalen Umbrüche oder die Veränderungen der Medien, betrachtet die neue Rolle der Frau oder den Wert alter Kulturgüter.