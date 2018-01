Nächtliche Begegnung 2

Bettina Hirschberg und Harry Düll sind wieder da mit neuen Songs, neuen Klängen, eng verwoben mit „ Klassikern“ aus früheren Programmen.

Wenn sich Bettina Hirschbergs Stimme, ihr Klavier- und Keyboardspiel mit Harry Dülls Gitarre begegnen, dann entsteht eine eigenartig fesselnde Spannung. Bluesrock-Feeling verschmilzt mit der Intensität des romantischen Kunstlieds zu einem einzigartigen, deutschsprachigen Chansonstil: Bettina Hirschberg, Sängerin, Komponistin, Pianistin und Lyrikerin ist bekannt durch viele Tourneen in Deutschland, Österreich, und der Schweiz im Rahmen ihrer CD-Verträge. Ihre Medienpräsenz reichte bis in die TV-Talkshows wie „III nach 9“ sowie Portrait-Features über ihre Kunst. Stimmlich vergleichbar mit Patricia Kaas, im Klavierspiel mit Tori Amos erhielt sie u.a. den Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis für Lied und Chanson als Anerkennung nicht zuletzt ihrer Lyrik-Vertonungen der sogenannten „Verbrannten Dichter“, die 1933 aus Deutschland vor Verfolgung und Vernichtung fliehen mussten.Bettina Hirschberg und Harry Düll nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise in persönliche Seelenunterwelten wie gesellschaftliche Untiefen. Es sind Lieder, die unergründlich wie lustvoll schillern zwischen Lebensbejahung und Melancholie.