Nah dran – Kultur im Gespräch

Seit Januar 2013 an der Spitze der Staatsgalerie Stuttgart, arbeitet Prof. Dr. Christiane Lange daran, das Haus für die Zukunft zu rüsten. Ohne die Kernaufgaben eines Museums wie das Erschließen der umfangreichen Sammlung außer Acht zu lassen, ist eine adäquate Außenwirkung in unserer digital bestimmten Zeit elementar. In der Diskussion über die Zukunft der Museen hat sich die Staatsgalerie stets als Innovationstreiber profiliert. Dies wird auch in ihrem neuen Erscheinungsbild deutlich, das 2016 mit KMS TEAM München realisiert wurde. Der offene Rahmen für die Kunst, der als Bildmarke fungiert, veranschaulicht Fokus und Vielfalt: Er steht für Forschung und Vermittlung, für wechselnde Sonderausstellungen zu Themen und Künstlern wie auch für die ständige Sammlung in ihrer Breite von 800 Jahren Kunst. Die Moderation hat Andreas G. Winter, Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen im Gemeinderat und Leiter des Freien Musikzentrums Feuerbach.