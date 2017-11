Nails2000-Hausmesse in Langenbrettach

× Erweitern Nails2000

Beautytrends boomen, vor allembegeistern sich immer mehr Menschenfür die Nagelkosmetik. Auf Beautyblogs, YouTube-Kanälen oder auf Messen kann man sich über die neuesten Trends und Produkte informieren.

Als Hersteller von Nagelkosmetik Produkten, wie auch Anbietervon Nageldesign-Schulungen bietet Nails2000 Fachwissen im Landkreis Heilbronn an. Am 11. November 2017 wird es bunt und glamourös in Langenbrettach. Von 10-16 Uhr öffnet der Showroom mit tollen Angeboten seine Tore. Kostenfreie Produkttests,weihnachtliche Nailart-Vorführungen und leckere Speisen und Getränke sind nur ein kleiner Auszug aus dem, was auf die Besucher wartet. An diesem Tag erhalten die Kunden einen exklusiven Preisvorteil von 20% auf das gesamte Sortiment. Zusätzlich bekommt jeder Kunde ein hochwertiges Gratis-Farbgelgeschenkt. Bei Nails2000 kann man einen spannenden Tag in der funkelnden Welt der Nagelkosmetik verbringen. Das Expertenteam steht gerne für alle Fragen rund um Nagelkosmetik zur Verfügung. Die kostenfreie Teilnahme am Glücksrad spiel lockt mit tollen Gewinnen.