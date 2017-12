Namibia – Weites wildes Land

Auf unserer Reise durch Namibia dringen wir in die schönsten Ecken des Landes vor. In die endlose Weite der Namib, in die dichte Buschvegetation des Damaralandes und die orangefarbene Dünenlandschaft von Sossusvlei, wo die kahlen Bäume im wechselnden Licht der Sonne zu bizzar-schönen Kunstwerken erstarrt sind. Der zweitgrößte Canyon der Welt, der Fish River Canyon, gehört ebenso zu den großen Highlights wie die Pirschfahrten durch den weltbekannten Etosha Nationalpark. Spektakuläre Landschaften und eine fantastische Tierwelt erwarten den Besucher in dem urweltlich anmutenden Land, das zu den am dünnsten besiedelten Gebieten der Erde zählt.

Die Multivisionsshow wird in HDAV Qualität gezeigt und live kommentiert.