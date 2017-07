Napalm Death, Hellknife

Napalm Death sind auf Tour eine absolute Wucht. Die Grindcore-Anarcho- und Death-Metal-Band aus Birmingham war maßgeblich an der Entwicklung des extremen Metals beteiligt. In kleinen Pubs haben die Rocker ihre ersten Stage-Erfahrungen gesammelt. Mittlerweile sind sie auf den Bühnen der Welt Zuhause. Denn ihre krassen Songs strotzen nur so vor Energie und lassen jedes Rockerherz höher schlagen! Eine beachtliche Anzahl von Death-Metal-/Grindcore-Klassikern stammt aus ihrer Feder, wie zum Beispiel „Mass Appeal Madness“, „Greed Killing, Suffer The Children“ oder auch „Twist the Knife (Slowly)“. Ihr Song „You suffer“ hat es mit einer Länge von gerade mal einer Sekunde ins Guiness-Buch der Weltrekorde geschafft. Die Texte der Band sind sozialkritisch gehalten und spiegeln die linksorientierte Grundhaltung von Napalm Death wieder. In ihrer Musik kombinieren die Engländer harte Töne mit politischem Engagement. Sie sind Rocker mit harter, musikalischer Schale aber ganz weichem Herz.