Nareh Arghamanyan (Klavier)

Zum dritten Mal kommt die junge armenische Pianistin ins Palatin. Ihr hochvirtuoses Spiel ist gepaart mit einer unerhörten Musikalität. Das erlesene Programm der jungen Armenierin kombiniert auf reizvolle Weise Originalkompositionen und Transkriptionen und präsentiert dabei etliche Raritäten, etwa den fulminanten „Danse macabre“ von Saint-Saëns in der Bearbeitung von Franz Liszt.

Programm

C. Schumann Drei Romanzen op. 21J. Brahms Intermezzi op. 117F. Mendelssohn Bartholdy Fantasie op. 28 „Schottische Sonate“R. Schumann / C. Tausig „Der Kontrabandiste“N. Medtner Sonata reminiscenza op. 38, Nr. 1S. Rachmaninov Lied-TranskriptionenC. Saint-Saëns / F. Liszt Danse macabre