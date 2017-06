Narelle Banjamin & Paul White - Cella

Unsere stete Suche nach Individualität lässt die Schönheit außer Acht, die aus unserer Gleichheit entstehen kann. Zwei Australier suchen die natürliche Symmetrie, die uns umgibt: Narelle Benjamin ist zeitgenössische Choreographin mit einem besonderen Interesse für die Wahrnehmungsfähigkeit ihres Körpers, Paul White ist der erste Neue, den das Wuppertaler Tanztheater in der Nach-Pina-Bausch-Ära aufgenommen hat. In unendlich vielfältigen Mustern, die sich in unseren Körpern auftun, falten sie sich in wunderbaren Spiegelbildern auseinander, fast wie menschliche Rorschachtests. Fließend und organisch gehen ihre Bewegungen aus einem Yoga-Ritual hervor, erzählen von endlosen Zyklen, von mikroskopischen Formen und ihrer fortwährenden Evolution. So entsteht über die äußere Form eine neue Einsicht in unsere Körper.

In Koproduktion mit COLOURS International Dance Festival

Konzept: Narelle Benjamin

Choreographie: Narelle Benjamin, Paul White

Musik: Huey Benjamin