Pizza backen und Livegesang!

Als Italiener schätzt er auch den kulinarischen Genuss von Pizza – und zwar so sehr, dass er diese auch in eine Veranstaltungsreihe integriert hat. Bei „Naro‘s Singing Pizza“ dreht sich alles um Gesang und Genuss. Pizza backen und live dazu singen – das macht Naro Vitale. Diese kreative Darbietung findet nun im Casino des Capitols statt. Naro bezieht das Publikum ein und verbreitet mit leckerer Pizza und tollen Liedern südländische Stimmung. Was hinzu kommt ist ein musikalischer Gast, der sich mit Naro und seiner neapolitanischen Pizza singend und kochend batteln wird.

Was erwartet Sie bei „Naro‘s Singing Pizza“?Pures Entertainment ist hier garantiert. Lassen Sie sich von Naro’s Songs mitreißen und freuen Sie sich auf unterhaltsame Animation. Das Ziel des „Mannheimer Eros Ramazzotti“ ist es, Sie und Ihre Gäste zum Mitmachen zu animieren. Alles was gebacken und gekocht wird kann vom Publikum gegessen werden. Das Ganze gegen eine kleine Spende für Naro’s Herzangelegenheit „NARO&friends“. Zu Heiligabend besucht Naro die Kinderkrebsklinik in Mannheim und bringt mit Unterstützung solcher Spenden Geschenke für die Kinder mit.

Selbstverständlich werden Teig und die frischen, gesunden Zutaten am Tag vor der Veranstaltung persönlich und nach eigenem neapolitanischen Rezept selbst von Naro vorbereitet! Als Liebhaber der guten Küche hat Naro Vitale über Jahre hinweg viel Erfahrung gesammelt. Profi-Pizzaioli (Pizzabäcker) zeigen ihm Tipps und Tricks, die er auf Ihrem Event gerne zum Besten gibt. Mit köstlichem Essen und fröhlicher Musik ist das Dolce Vita einfach perfekt! Die Gäste wechseln sich ab und werden von Naro persönlich zu diesen Event ausgewählt. Premiere durfte Naro Vitale mit seinem Freund und Schlagersänger Stefan Hoock im Casino feiern. Auch er wird bei diesen Terminen dabei sein.

