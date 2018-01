× Erweitern Foto: Sylvia Schmid Narrenmesse Wernau

Wernau feiert am Sonntag, 4. Februar zum siebten Mal eine Narrenmesse in der St. Magnus-Kirche.

Eine Kirche voller Narren: Mit Pauken und Trompeten werden die Wernauer Narren am Sonntag, 4. Februar in die katholische St. Magnus-Kirche einziehen. Zum siebten Mal veranstaltet die Zunft zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde eine sogenannte Narrenmesse. Die Liturgie wird von Pfarrer Felix Thome und Pastoralreferentin Angela Schmid begleitet. In diesem Jahr steht die Messe unter dem Leitsatz „Menschlichkeit“. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

Traditionell findet in Wernau nur alle drei Jahre eine Narrenmesse statt. „Das wird was Besonderes“, schwärmt Rita Zink. Die Ehrenvorsitzende der Wernauer Narren, die zusammen mit Beate Müller, Wolfram Bolsinger, Joachim Hahn und Stephan Jorda, die Messe organisiert, erzählt von der „unheimlichen Müh‘“, die sich die Hästräger und besonders das geistliche Team bei der Vorbereitung geben. Bereits seit Wochen laufen die Vorbereitungen und Proben für den besonderen Gottesdienst. Die Wernauer Narrenmesse müssen dabei den Vergleich mit jenen an hohen Festtagen im Kirchenjahr wie Ostern und Weihnachten nicht scheuen: In den vergangenen Jahren sei das Gotteshaus bei der Narrenmesse jedes Mal brechend voll gewesen. Wer sich an diesem Tag einen Sitzplatz in der Magnus-Kirche am Stadtplatz sichern möchte, sollte deshalb rechtzeitig da sein.

Für mehr Respekt und Mitgefühl

Wer beim Wort „Narrenmesse“ an etwas Wildes, Oberflächliches und Verrücktes denkt, den möchte nicht nur Beate Müller eines Besseren belehren: „Es ist vielmehr ein fröhliches Glaubensbekenntnis“, sagt die Mitorganisatorin der Messe. Denn Narr-sein verbinde die, die unter einer Maske ihren Schabernack treiben mit den Menschen, die sich darüber freuen. Fröhlichkeit und Besinnung stehen dabei nicht im Widerspruch, sondern ergänzen sich. „Ein Spiegelbild des Lebens eben“. Die Narren kommen alle im Häs. „Das wird ein buntes Bild werden und Schellen klingeln überall“, verspricht der Zunftmeister der Wernauer Narren, Marcel Reith. Nur die Larven, die Masken der Narren, bleiben unten - aus Ehrfurcht vor Gott. „Auch die Gottesdienstbesucher können verkleidet kommen, wenn sie mögen“.

„Die Fastnacht ist ein Kind der katholischen Kirche und sie darf auch ihren Platz in der Kirche haben“, sagt Pastoralreferentin Angela Schmid. Die Silben "Fast" und "Nacht" stehen für die Nacht vor dem Fasten. Der Gedanke dabei sei, einfach noch einmal zu feiern, bevor die Fastenzeit beginnt. In der Bibel, im Paulusbrief steht: "Wir sind Narren um Christi Willen." Das ist die Narrenrede des Apostel Paulus.

Das Besondere der Wernauer Narrenmesse ist immer das Motto, das sich durch gemeinsame Gespräche und aus aktuellen Bedürfnissen innerhalb der Narrenzunft entwickelt. In diesem Jahr geht es, um die „Menschlichkeit, die sich im Umgang miteinander und in den kleinen Dingen des Alltags zeigt“ - eine Idee, mit der sich alle, die die Narrenmesse gestalten, auseinander gesetzt haben. Über 80 Narren und Närrinnen, Musiker, Sänger, Texter, aber auch Menschen aus den Kirchengemeinden St. Magnus und St. Erasmus treffen sich seit Wochen, um dem Motto Leben einzuhauchen.

Halleluja im Häs

Menschen aus Wernau erzählen bei der Narrenmesse bewegende Momente aus ihren Lebensgeschichten und geben dabei viel von ihren persönlichen Erfahrungen preis. „Es gelingt vielleicht nicht völlig, die guten Vorsätze und Anregungen in den Alltag zu übernehmen, aber ein „Innehalten und Hoffnung schöpfen ist schön“, meint Rita Zink.

Predigt, Reden und Mundart mit einer gesunden Balance aus Lebensfreude und Tiefgang werden untermalt von faszinierenden Lichteffekten und fetziger Guggenmusik der „Wernauer Bodenbach-Symphoniker“. Rhythmische Klänge des Narrenprojektchors unter der Leitung von Wolfram Bolsinger sorgen für musikalische Leckerbissen und auch die Musiker der Wernauer Rockband „Moorland Road“ sind wieder mit von der Partie.