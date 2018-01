Narrentanz - Direkt im Anschluss an den faschingsumzug

Die Posthalle präsentiert: Narrentanz

Die Aftershowparty nach dem Umzug

Wie jedes Jahr und schon längst zur Tradition geworden - Auch 2018 wird in der Posthalle die große After-Train-Party steigen!

Direkt im Anschluss an den Würzburger Faschingszug wird der Karnevalspaß in die Halle verlagert. Tanz der Narren - der Name ist Programm!Und so kommen Erdbeere, Krankenschwester, Cowboy, Engel, Teufel, Prinzessin und Batman an diesem Sonntag zusammen.Die Halle kocht bis auch die letzten Närrinnen und Narren nicht mehr können.

Für die richtige Partystimmung am Faschingssonntag sorgt wie immer die Stimmungsband Aalbachtal Express. Zudem legt Fränk mit DJ Sven auf!

Einlass ab 13:13Uhr