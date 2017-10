Natalia Ewald

Kritiker und Juroren heben immer wieder das beseelte, poetische Spiel, den besonders schönen Ton und die große musikalische Energie und Intensität im Spiel von Natalia Ehwald hervor. „ … wie eine aus Schweiß und innerer Glut geschaffene Improvisation, dabei aber entwaffnend natürlich und schlicht geradeheraus gespielt.“ (Der Tagesspiegel) Mit fünf Jahren begann Natalia Ehwald mit dem Klavierspiel, gab schon bald Klavierabende und hatte erste Engagements als Solistin mit Orchester. Mit 24 Jahren gab Natalia Ehwald ihr Debüt in den USA. Seitdem führen Konzertreisen sie regelmäßig durch ganz Europa, nach Asien und Amerika. Sie gastierte unter anderem beim Radio Symphony Orchestra Warsaw, dem Shenzhen Symphony Orchestra, dem Kunming Symphony Orchestra, den Hamburger Symphonikern, der Magdeburgischen Philharmonie, der Rubinstein Philharmonie Lodz, der Mittelsächsischen Philharmonie und der Filharmonia Zielonagorska und trat unter anderem

in der Berliner Philharmonie, im Konzerthaus Berlin, der Ham - burger Musikhalle und bei Festivals wie den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker oder Puplinge Classique Genf auf. Natalia Ehwald wurde in Jena geboren. Nach vierjähriger Ausbildung an der Spezialschule für Musik „Schloss Belvedere“ in Weimar bei Prof. Sigrid Lehmstedt wurde sie bereits mit 16 Jahren Studentin an der Sibelius-Akademie Helsinki in der Klasse von Prof. Erik T. Tawaststjerna. Die wohl wichtigsten künstlerischen Impulse erhielt sie von ihrem

langjährigen Lehrer Evgeni Koroliov. In seiner Meisterklasse begann sie 2002 ihr Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg; sowohl das Diplom als auch das sich anschließende Konzertexamen

schloss sie mit Auszeichnung ab. Schon früh gewann sie Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben, u. a. den 1. Preis und Sonderpreis der Menuhin-Foundation beim Robert-Schumann-Wettbewerb für junge Pianisten in Zwickau sowie den 1. Preis beim Internationalen Greta-Erikson-Wettbewerb in Schweden.

Radioaufnahmen entstanden in Zusammenarbeit mit NDR-Kultur, Deutschlandfunk sowie dem Polnischen Rundfunk. Ihre Debüt-CD mit Werken von Schumann und Schubert wurde im Mai 2016 beim Label GENUIN veröffentlicht.

Natalia Ehwald lebt in Berlin.

Programm:

Dimitri Schostakowitsch (1906–1975)

Präludium und Fuge C-Dur op. 87/1

Robert Schumann (1810–1856)

„Kreisleriana“ op. 16

(Pause)

György Ligeti (1923–2006)

„Arc en ciel“ aus Etudes, Livre 1

Karol Szymanowski (1882–1932)

4 Mazurken aus op. 50

Sergei Prokofjew (1891–1953)

Klaviersonate Nr. 4 c-Moll op. 29