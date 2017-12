× Erweitern (c) Grosse Geldermann Natalia Mateo

Sie ist eine der neuen Stimmen im zeitgenössischen Jazz: Natalia Mateo.

Eine, die ihren eigenen Weg geht, unangepasst, aber doch nahbar und weit weg von den klischeehaften Vorstellungen über Jazzsängerinnen. Ein junges Original mit ganz eigener Geschichte, das offen und vorurteilsfrei durch die musikalische Welt geht "Jazzblüten mit tiefen Wurzeln", so fasste die FAZ kürzlich einen Konzertauftritt von Mateo zusammen. Die 31-jährige Sängerin ist eine Wanderin zwischen den Welten, musikalisch und im Leben. Geboren in Warschau als Tochter eines klassischen Sängers, aufgewachsen in Österreich und jetzt in Deutschland lebend hat sie die unterschiedlichsten Eindrücke und Kulturen in sich aufgesogen und verarbeitet. Mateo hat ihren eigenen musikalischen Wohlfühlort gefunden.

