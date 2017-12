Native Americans: Gespräch mit Gästen des Filmfestivals "Indianer Inuit"

Die einzigartige Gelegenheit zum Austausch mit indigenen Gästen des Filmfestivals:

Goodshield Aguilar, USA (Oglalla-Lakota, Pascua-Yaqui):

Singer-Songwriter, Aktivist (v. a. Buffalo Field Campaign im Yellowstone Nationalpark), goodshieldmusic.com

Raye Zaragoza, USA (O'odham, Mexican, Taiwanese)

Singer-Songwriterin, Aktivistin für indigene Rechte, Preisträgerin des "Honesty Oscar Award 2017" für "Best Song", rayezmusic.com

Kholan Studi, USA (Cherokee)

Musiker, Bühnen- und Filmschauspieler

Tara Audibert (Maliseet) ist Künstlerin und Inhaberin des Moxy Fox Studio, eines unabhängigen Studios für Animation, Comics und Illustration in Sunny Corner/New Brunswick.

Mit fast 20-jähriger Erfahrung in der Animations- ("Johnny Test", "Delilah & Julius", "Olliver’s Adventures") und Comic-Branche ("Lost Innocence", "Native American Classics", "Barra & Turk") produzierte sie 2017 ihren ersten eigenen Kurzfilm "The Importance of Dreaming", für den sie auch das Drehbuch schrieb und Regie führte.

Tara Audibert ist zudem Co-Gastgeberin des wöchentlich erscheinenden Comedy Podcasts "No Such Thing as Grown Ups".moxyfox.ca. In englischer Sprache

Keine Gebühr