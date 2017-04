"Natürlich Mobil" - autofrei durchs Neckartal

Auf der für den Autoverkehr gesperrten B27 können Radfahrer und Inline-Skater die Strecke zwischen Heilbronn und Mosbach umweltfreundlich zurücklegen. Wer nicht selbst strampeln möchte, kann auch auf Bahn oder Schiff umsteigen. Die Personenschifffahrt Stumpf bietet zwei Fahrten zwischen Heilbronn bzw. Bad Wimpfen und Neckarzimmern an. Die erste Fahrt startet in Heilbronn um 10 Uhr (Anlegestelle Götzenturmbrücke), die zweite in Bad Wimpfen um 13:30 Uhr. Start und Ziel für alle Radfahrer und Inline-Skater ist ab 8 Uhr am Bollwerksturm / Untere Neckarstraße in Heilbronn. Entlang der gesamten Strecke sorgen die örtlichen Vereine und Firmen für das leibliche Wohl der Teilnehmer. Ein buntes, abwechslungsreiches Programm garantiert einen Familientag bei Spiel und Spaß. Wegen der notwendigen Auf- und Abbauarbeiten wird die Strecke wie auch der Autobahnanschluss Neckarsulm/Heilbronn von 6 bis 19 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.