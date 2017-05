Heute findet auf dem Gelände des OGV in Sinsheim- Dühren das Sommerfest statt. An diesem Tag warten spannende Angebote auf euch. Wir umfilzen Seifestückchen und stellen kleine Kräuterdips aus dem Kräutergarten her. Wir bieten eine Grünholzwerkstatt an und am Ende (ca. 17 Uhr) findet eine kleine Ausstellung der entstandenen Objekte statt. Das Angebot findet auch für den Kindertreff der Lebenshilfe Sinsheim statt.