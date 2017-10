× Erweitern Oblivia

Oblivia konfrontiert in dieser Tanzperformance Techniken des Theaters mit solchen der Natur. Ein Wald steht auf der Bühne des Nature Theatres. Sanfter Wind hängt in den Bäumen, diffus fällt das Licht auf ein weit verzweigtes Wurzelwerk. Da liegt ein Stein, unbeweglich. Da raunt die Stille. Dann nichts mehr. Plötzlich huschen Tiere vorbei, halten an, lauschen und verschwinden wieder. Oder sind es Jogger? Durch die Nacht ruft ein Kauz.

Dabei bleibt die Bühne leer, nur die Performer*innen simulieren diesen Wald oder sind als ein Wald anwesend. Sie lassen sich auf seine spezifischen Gesetzmäßigkeiten ein. Seine Atmosphären zwischen Tag und Nacht, Ruhe und Unwetter, Langsamkeit von Bäumen und Hektik fliehender Tiere bestimmen die Dramaturgie. Aus minimalen Gesten und Bewegungen, dem Sound ihrer Stimmen und Körper entwickeln die Performer*innen ein rhythmisch fein abgestimmtes und oft komisches Zusammenspiel.

Ihre Technik „Do what you saw“ hat die Gruppe OBLIVIA über eine Reihe an Projekten entwickelt und verfeinert. Sie ermöglicht es, den Performer*innen, einen fragilen gemeinsamen Erfahrungsraum zu erstellen, der Zuschauer*innen zu einem immersiven Theatererlebnis einlädt.

Die Performance untersucht die Beziehung zur Natur in einer technologisch aufgeladenen Welt. NATURE THEATRE OF OBLIVIA basiert auf Live-Performance und der Augmented Reality (AR) von Arilyn für eine doppelte Erfahrung – live und als Smart Phone Performance mit Oblivia in der Tasche.