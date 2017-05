Naturkundliche Frühsommerwanderung

Start ist um 11 Uhr in Hohenstein-Bernloch, Parkplatz am Sportheim Brechhölzle, wie immer mit festem Schuhwerk und einem Rucksackvesper. Die Strecke führt über die Albhochfläche bergauf und bergab an nahezu unbekannte und bundesweit bekannte Stellen.

Unter der bewährten Leitung von Oberforstdirektor i.R. Werner Goerlich gibt es unterwegs Interessantes zu Natur und Geschichte zu erfahren. Rückkehr ist gegen 16 Uhr. Die Teilnahme ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.