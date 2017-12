Die Natur und der Mensch sind untrennbar miteinander verbunden - auch in Dichtung und Musik. Dabei hat jede künstlerische Epoche eigene Vorstellungen davon entwickelt, was die Natur für die Menschen bedeutet:

Mal wurde sie romantisiert und eng mit dem Individuum verknüpft, mal als bedrohlich und dämonisch erlebt. Naturgedichte spiegeln Zivilisationsmüdigkeit und Kritik an der Moderne ebenso wie den Wunsch nach einer ökologischen Erneuerung. In den letzten Jahren hat die Naturlyrik in Deutschland einen neuen Aufschwung erlebt. Einer ihrer bekanntesten Vertreter ist der jüngst mit dem Kranichsteiner Literaturpreis ausgezeichnete 45-jährige Lyriker Nico Bleutge. Er stellt an diesem Vormittag eigene Gedichte vor und erkundet zusammen mit dem an der Universität Hildesheim lehrenden Literaturwissenschaftler Prof. Christian Schärf ausgewählte Beispiele der Naturlyrik - vom "Sturm und Drang" bis heute. Musiker des SWR Symphonieorchesters spielen Werke aus den entsprechenden Epochen. Gespräche, Gedichte und Musik machen die Beziehung zwischen Mensch und Natur neu erfahrbar.

Veranstaltung zum Nachhören mit Video auf swr2.de/Sternchenthemen

In Kooperation mit SWR Symphonieorchester und SWR2 Wissen

Gefördert durch: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg