Betörende Klanglandschaften:Ensemblemusik von geradezu vollkommener Architektur, voller Schönheit und Magie bescheinigt das Musikmagazin "Jazzpodium" dem CD-Erstling "Infrablue" der Gruppe NAUTILUS. Dass diese Superlative nicht zu hoch gegriffen sind, davon kann man sich heute Abend im club selbst überzeugen, wenn das Quartett seine Kunst dem Bastionspublikum vorstellt. Mit der Veröffentlichung der CD haben sich die vier beteiligten Musiker Zeit gelassen. Hervorgegangen ist die Band aus einer Konzertreihe in Leipzig, in der der rührige Bassist Robert Lucaciu und der Schlagzeuger Philipp Scholz mit verschiedenen, von ihnen eingeladenen Musikern auftraten. Nach dem Konzert mit dem Pianisten Jürgen Friedrich und dem aus Neuseeland stammenden Saxophonisten Hayden Chisholm im Winter 2013 war allen klar, dass sie die Geburt einer neuen Gruppe erlebt hatten. Kurz danach konnte man das Quartett zum ersten Mal in der bastion hören, die vier lieferten schon damals ein begeisterndes Konzert ab. Inzwischen sind sie zu einer Einheit zusammengewachsen, deren musikalische Sprache noch an Eindringlichkeit gewonnen hat: Behutsam sich entwickelnde, luftige Saxophonlinien verweben sich mit impressionistischen Klavierklängen und dem dynamisch-einfühlsamen Spiel von Bass und Schlagzeug zu ganz eigenen, betörenden Klanglandschaften. In diesem dichten Bandgefüge haben alle Beteiligten einen idealen Ort gefunden für eine Musik, die sich Zeit nimmt für ihre Entwicklung, die atmet und lebt.