„POWERFINGER" - die einzige Neil Young - Tribute Band im Wilden Süden!

Die Band „POWERFINGER" wurde im Jahre 2008 von dem Ammerbucher Musiker Jürgen Sturm (Acoustic Storm, Rocking Daddies, Acoustic Pastimes Band) aus einer Passion heraus für die Musik des kanadisch - amerikanischen Musikers Neil Young gegründet.

Ganz im Stil von "Neil Young & Crazy Horse" bringt POWERFINGER sowohl Neils elektrische "Kracher" der letzten 40 Jahre als auch die akustischen Perlen auf die Bühne - insgesamt ca. 30 Songs, von "Heart of gold", "Hey hey my my" oder "From Hank to Hendrix" über "Cinnamon girl", "Cortez the killer", "Cowgirl in the sand" und "Like a hurricande" bis hin zu "Rocking in the free world" und "Ohio", wobei natürlich auch der "Titelsong der Band - nämlich "Powderfinger" - nicht fehlen darf!

Im März 2009 veröffentlichte die Band ihre erste Live-CD mit dem Titel „Live at Saints & Scholars, Tübingen“, darauf sind 15 starke Titel, welche die Schaffenskraft von Neil Young über mehr als 40 Jahre dokumentieren.

Die Band spielt im klassischen Line - Up mit Jürgen Sturm (Gitarre, Vocals, Bluesharp), Nobbe Hahn (Gitarre), Jochen Bruche (Bass) und Stefan Sturm (Drums).