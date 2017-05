Simsalabim! Nele findet eine geheimnisvolle Flasche und befreit die winzige Fee, die darin gefangen ist. Jetzt hat sie drei Wünsche frei. Doch die sind schneller verwünscht, als Nele lieb ist. Dabei hat sie ihre zickige Freundin Pia in eine Gans verwandelt. Tja, und was nun? Zurückverwandeln ist gar nicht so einfach ...