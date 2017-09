Lasst euch mit Neonfarben bemalen oder werdet selbst kreativ! Kommt in weiß - oder im grellen neon Look. Kein Dresscode aber es wird euch gefallen. Einlass auch ab 16 Jahren.

Es erwarten euch etliche Specials! Neonbrillen, CO2 Kanonen, Knicklichter für alle, eine mega Lasershow, überall Schwarzlicht für das perfekte Neon-Feeling. Kurz gesagt - es eskaliert wieder.

Weil geiles feiern und gute Laune keine Altersbeschränkung kennt:

Einlass auch ab 16 Jahren!

Ohne Partyzettel feiern bis 0:00 Uhr

MIT Partyzettel + Begleitperson feiern bis Ende.

(1 Volljähriger darf die Aufsicht für 2 U18 übernehmen)

Partyzettel: http://partyzettel.de/ muttizettel.pdf

Getränkespecial

Damit ihr nicht verdurstet, gibt es wieder mega Neondeals.

Beck‘s

Beck’s Gold

Beck’s Green Lemon

Beck’s Alkoholfrei

Baisinger Teufel

Heineken

Wodka-Bull

Red Bull

Normal / Gelb / Rot / Blau / Zuckerfrei / Summeredition

+++ Free Wassereis +++

Feel the Music

Seid über 16 Jahren als erfolgrecher Club-DJ in ganz deutschland unterwegs, bekannt durch Radio Energy Mastermix! Nun bei im Prisma: Sasha Noize

Prisma spielt das Beste der EDM, House und Black Szene.

Gefeiert wird zu den Tracks von Avicii, Hardwell, Afrojack, David Guetta, Nicky Romero und vielen weiteren Stars. Werdet ein Teil dieser unvergesslichen Nacht!

Aftermovie & Fotos

Wenn du dich am nächsten Tag an alles erinnerst, hast du was falsch gemacht. Der Abend wird für euch auf Film & Foto festhalten