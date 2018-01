Neon presents Bontan (UK)

× Erweitern Bontan

Traditionell präsentieren wir Euch im Februar unseren Kandidaten für den heißesten internationalen Newcomer, und dieses Jahr darf es auch natürlich nicht anders sein. Nachdem wir in den letzten Jahren mit ANOTR und Solardo zwei richtig heiße Eisen für Euch an den Decks hatten, freuen wir uns riesig, den Mastermind hinter “The First Time”, dem für uns ohne jede Zweifel heißesten Track 2017, an unseren Decks zu Gast zu begrüßen! Im vergangenen Jahr gab es einfach keinen einzigen Abend an dem wir diesen Tune nicht gedropt haben und kein einziges Mal an dem Ihr dazu nicht völlig durchgedreht seid! Ihr habt es richtig erraten: Die Rede ist von keinem geringeren als dem genialen DJ & Producer aus Manchester BONTAN! Dieser Junge weiß einfach was wir mögen, alle seine Tracks sind pures Dynamit auf dem Dancefloor, und an den Decks ist er einfach eine Machine! WE LOVE DIS GUY! Support kommt diesmal von zwei unserer New Talents und zwar in einem furiosen b2b Pack: JXH b2b THYME. Dazu darf unser Boy Robayo natürlich nicht fehlen. Das hier wird wieder ein Abriss, versprochen!

NEON steht für das NEUE, das ANDERE, das AUßERGEWÖHNLICHE! Wir kennen keine musikalischen Grenzen, uns ist dabei nur die Frische der Musik wichtig. Wir wollen euch das Gefühl vermitteln etwas Einzigartiges zu erleben. Sounds, die es sonst viel zu selten zu Hören gibt, die aber definitiv sonst im Nachtleben fehlen würden! Die NEON ist damit einmalig, dies weiß jeder zu bestätigen, der schon einmal da war. NEON-Abende sind der pure EXZESS! Gäste und DJs beflügeln sich jedes Mal aufs Neue. Eklektische Liebe! Und wir versprechen euch weiterhin: NEON ist NeoNow! Nur hier kommt der Sound von Morgen schon jetzt!