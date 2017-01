Neon - The Living 80s

Vom 17.02.2017 - 15.04.2017

Die 1980er Jah­re wa­ren ver­rück­te Zei­ten, ei­ne

Fund­gru­be an ne­on­far­be­nen Skur­ri­li­tä­ten, schul­ter­ge­pols­ter­ten Out­fits, ge­wag­ten Afro­look-Fri­su­ren und gran­dio­sem Rock und Pop, der heu­te noch gan­ze Ra­dio­sen­dun­gen füllt. Wenn es ei­ne Zeit gab, die die Kunst und vor al­lem die Mu­sik re­vo­lu­tio­niert hat, dann ge­hört das Feel­good-Jahr­zehnt mit Si­cher­heit da­zu. Auf die­se mu­si­ka­li­sche Spiel­wie­se be­ge­ben sich die Künst­ler, Ar­tis­ten und Akro­ba­ten aus der gan­zen Welt und ze­le­brie­ren auf mit­rei­ßen­de Hits ih­re schril­len Va­rie­té-Acts und atem­be­rau­ben­den Kunst­stü­cke. Power­frau­en flie­gen durch die Luft, coo­le Ty­pen zei­gen den Weg in die Frei­heit und ham­mer­schar­fe Gi­tar­ren­riffs drü­cken uns in die Sit­ze.

„NE­ON - The Li­ving 80s" ist der ar­tis­ti­sche Sound­track

ei­ner gan­zen Ge­ne­ra­ti­on - gu­te Lau­ne und Le­bens­freu­de pur!

CREDITS

Regie: Ralph Sun

Lichtdesign: Ingo Joos

Tondesign: Ferry Fliegner

Bühnenbau: Werner Fritzsche