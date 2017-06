Wer letztes Mal nicht dabei war hat definitiv was verpasst. Inzwischen ist klar – DAS MÜSSEN WIR WIEDERHOLEN! Lasst euch mit NEONFARBEN bemalen oder werdet selbst kreativ! KOMMT IN WEIß - oder im grellen NEON LOOK! Wir haben etliche Specials! Neonbrillen, CO2 Kanonen, Knicklichter für alle, extrem viele Laser und überall Schwarzlicht für das perfekte NEON-Feeling… Kurz gesagt – ES WIRD WIEDER KRANK!