Networking Frühstück: (neue) Stadt-neues Netzwerk-neues Ich!

Im Café Lumen treffen wir uns zum zwanglosen Netzwerken.

Wie hat sich Euer Leben durch den Umzug nach Stuttgart verändert? Welche tollen Erfahrungen habt Ihr gemacht oder was fehlt Euch? Seid Ihr etwa Alt-Eingesessene "Stuggies" und möchtet gerne Insider-Tipps für alle "Neigschmeckte" geben?

Wie arbeitet es sich in der Stadt von Hegel, Daimler, Bosch und dem Ursprung des deutschen Raps?

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Bitte denkt an Eure Businesscards / Visitenkarten!

Nur registrierte for Hers können an dem Netzwerkevent teilnehmen.

Bei Fragen könnt Ihr uns jederzeit eine Email an stuttgart@acityforher.com schreiben