Neue Reihe „Hechinger Musiker zu Gast in der Synagoge“

An der Musikschule Hechingen sind fast alle gängigen Instrumente im Unterrichtsprogramm durch erfahrene Pädagogen vertreten. Auf der anderen Seite sind die Dozenten im Spittel und auf den Dörfern jedoch auch hervorragende Musiker, die sich immer wieder gerne zu ganz besonderen kammermusikalischen Begegnungen zusammen finden.

Das Kollegium der Musikschule präsentiert in seinem Konzert ein breites Spektrum an handverlesenen Stücken der verschiedensten Epochen und Stilrichtungen: Werke von J.S. Bach über Robert Schumann bis zu Mario Castelnuovo – Tedesco und Jazzstandards ergänzen sich in einem kurzweiligen Programm für alle Generationen.

Dabei werden neun verschiedene Instrumente in Duo- und Triobesetzung zu hören sein, ergänzt durch eine kurzweilige Moderation der Musikschulleiterin.