Neue Wege der Schmerztherapie

Das Wort sagt eigentlich schon alles – Alarmschmerzen sind ein Warnsignal des Körpers, wenn etwas nicht stimmt. Höre ich darauf oder warte ich, bis es vorüber geht? Wenn mein Auto komische Geräusche macht, fahre ich schnell in die Werkstatt. Wenn mein Körper Alarm schlägt, warten viele ab, dass es von allein verschwindet. Warum ist das Auto wichtiger, als der eigene Körper? Dabei wäre es oft so einfach, gegen die Ursachen des Schmerzes vorzugehen. Man muss es nur sinnvoll machen.

Schmerzen bestimmen den Alltag vieler Menschen. Rückenschmerzen - die Volkskrankheit Nr. 1 - Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Migräne, etc.. Oft macht man sich bei seinen Schmerzen gar keine Gedanken mehr, woher sie kommen, sondern nimmt einfach ein Schmerzmittel, um im Moment Ruhe zu haben. Es werden nur die Symptome bekämpft, ohne den Ursachen auf den Grund zu gehen und die Schmerzen so eventuell langfristig oder sogar dauerhaft zu vermeiden. Über sinnvolle Wege zur Schmerzbehandlung können sich Interessierte in einer Vortragsveranstaltung des Gesundheitsforums Eningen ausgiebig informieren.