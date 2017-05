Neues aus dem Dohlengässle: Jetztgrüßgott

„Ein Rauch verweht, ein Wasser verrinnt, eine Zeit vergeht, eine neue beginnt.“ Joachim Ringelnatz

Neue Farben, Düfte, Gerüche, Lieder, Lachen und eine grenzenlos andere Denkweise, es geht also nicht einfach so weiter im Text wie bisher. Mit der Neuen gibt’s: NEUES AUS DEM DOHLENGÄSSLE. Hildegard und Josefe bereiten sich auf den Besuch vor. Sie hat sich zum Nachbarschaftsbesuch angekündigt. Die beiden haben noch nix von ihr gesehen. Die zwei Grazien, Josefe und Hildegard, haben eine Meinung. Tschäggen erst mal ab, ob es direktemeng funkt mit dem Gast.

Seit zwanzig Jahren begeistern sie landauf landab auf süddeutschen Bühnen, in Funk und Fernsehen ihr Publikum. Mit viel Gesang, Mutterwitz und Mundart sind sie unterwegs mit immer neuen abstrusen Geschichten, die das Leben so schreibt. Die Themen gehen nicht aus, weil g'schwätzt wird über des und sell und immer und überall. Dafür nehmen sie sich deshalb auch Zeit, und die andern beim Wort und kommet nebenher in "äbbes nei". Aber der schwäbische Mutterwitz hat seine ganz eigene Humorigkeit, mit den Launen und Lasten des Lebens fertig zu werden. Willkommen zum Kaffeeklatsch! Welcome to the show!

mit: Dietlinde Ellsässer (Josefe), Gina Maas (Emma) und Ida Ott (Hildegard)

VVK: 19,50 EUR (INKL. GEB.) / AK: 23 EUR www.dohlengaessle.de