Wieso brennen sich Bilder in Eurem Kopf auf ewig auf Eure Hirnrinde? Was haben Thalamus und Hypothalamus damit zu tun? Wieso wurde Hänsel und Gretel Opfer von Unternehmensberatern? Was hat Einstein mit Matchbox Autos am Hut und warum kann diese Kombination für uns Eltern brandgefährlich sein?

Habt Ihr auch an Eurem Opa die Evolution zu einer Mammutpumpe beim Suppe essen bemerkt? Nein? Erfahrt mehr in „Neues von Matze“ im Knurps Kulturkeller.