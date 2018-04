Neues vier You! - Vernissage

Die erste Ausstellung dieses Jahres bestreitet eine Dresdner Künstlergruppe. Unter dem Titel „Neues vier You!“ zeigen Lucas Oertel, Danilo Peysa, Silvio Zesch und Frank Zitzmann aktuelle Arbeiten, speziell auf die Räume in Offenau abgestimmt, aus den Bereichen Malerei, Collage, Druckgraphik, Objekte, Video und Installation. Oertel, Zesch und Zitzmann haben an der Dresdner Hochschule für bildende Künste studiert, Peysa, wohnhaft in Talheim hat den Kontakt zur Produzentengalerie hergestellt. Eröffnet wird am Samstag, 12.5. um 19 Uhr und bis zum 3.6., immer sonntags von 14 bis 18 Uhr, kann die Ausstellung besucht werden.