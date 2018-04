Seit Jahren begeistern die Damen vom „Dohlengässle“ landauf und landab ihr Publikum. Mit viel Gesang, Mutterwitz und Mundart erzählen sie immer neue abstruse Geschichten, die das Leben so schreibt.

Diesmal geht es um Gastfreundschaft und Willkommenskultur denn eine Neue zieht ins Dohlengässle ein und Hildegard und Josephe sind gespannt wie sie wohl ist – Willkommen zum Kaffeeklatsch! Welcome to the show!