Neues von Matze

In seinem neusten Programm Schoofseggl reisen wir mit Matze durch die Urzeit, befassen uns mit der Evolution und mit der zwischenmenschlichen Kommunikation. Matze hat sich das Leben auf dem Dorf aus wissenschaftlicher Sicht genauestens angeschaut. Warum kommen bedeutende Wissenschaftler und Forscher aus dem Dorf? Präzise hat er seine Mitmenschen beobachtet und hebt uns wieder seinen bekannten augenzwinkernden Spiegel vor. Wollen Sie in Urlaub gehen? Dann hat er wertvolle Tipps für Ihre Urlaubsziele auf Lager. Warum hassen uns eigentlich alle Reiseführer?Freuen Sie sich auf Matze at it‘s best in seinem neuen Programm.