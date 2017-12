Neujahrskonzert mit "Uwaga"

× Erweitern Uwaga

Vier Musiker, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, feilen seit mittlerweile 10 Jahren mit ungebremstem Eifer weiter an der gemeinsamen Vision: einer Musik ohne Grenzen, die glücklich macht, die auf direktem Wege zu Herzen und in die Beine geht. Am Anfang steht vor allem die pure Spielfreude im Vordergrund - und sie überträgt sich mühelos auf jedes Publikum. Über die Jahre gemeinsamen Musizierens beeinflussen sich die Vier gegenseitig, die unterschiedlichen stilistischen Schwerpunkte wachsen zum sehr eigenen Sound zusammen, irgendwo zwischen Klassik, Jazz, Balkan- und Popmusik.Der Schlosskeller lädt Sie auch diesmal wieder zu einem Glas Sekt und Gebäck ein.