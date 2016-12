Neujahrskonzert

Mit dem Alt-Wiener Strauß Ensemble, Sopran: Natalie Karl, Tenor: Matthias Klink, Moderation: Peter Gorges, Leitung: Ralf Kulling

Walzerselig, beschwingt, besinnlich und humorvoll - so soll das Jahr 2017 beginnen. Wer kann das besser als das Alt-Wiener Strauß Ensemble, das wieder in der Stadthalle gastieren wird. Unter der Leitung von Ralph Kulling begeistert das 12-köpfige Ensemble wieder mit den „Originalklängen“ des ursprünglichen Strauß-Orchesters. Eingebettet in die charmante, schlagfertige und geistreiche Moderation des Sprechkünstlers Peter Gorges erklingen die Ohrwürmer der Strauß-Dynastie und ihrer Zeitgenossen. Bei den Gesangssolisten dürfen Sie sich auf ein ganz außergewöhnliches Stuttgarter Künstlerehepaar freuen. Die Sopranistin Natalie Karl gastiert in zahlreichen Opernhäusern Deutschlands. Ihr Ehemann Matthias Klink, Ensemblemitglied der Stuttgarter Staatsoper, ist ein international gefragter Tenor. Ihre gemeinsame Liebe zur Operette haben sie auf der CD „Die ganze Welt ist himmelblau“ verewigt.