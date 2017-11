Am Sonntag, 1. Januar um 18:30 Uhr findet in der Kirche St. Johannes Nepomuk das fast schon zur Tradition gewordene Neujahrskonzert statt. Auch in diesem Jahr erklingt die besonders festliche Instrumentalkombination Trompete und Orgel. Der herrliche Kirchenraum wird das Seinige dazu beitragen, dieses Konzert zum Erlebnis werden zu lassen.