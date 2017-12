Neujahrskonzert der Würth Philharmoniker unter der Leitung von Justus Frantz mit Ksenia Dubrovskaya an der Violine.

Felix Mendelssohn Bartholdy Violinkonzert in e-Moll, op. 64

Ludwig van Beethoven 9. Sinfonie in d-Moll, op. 125

Justus Frantz | Dirigent Ksenia Dubrovskaya | Violine

Justus Frantz, schon früh als außergewöhnliches Klavier- talent entdeckt, begann seine internationale Karriere 1970 mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan, dem wenige Jahre später ein Engagement bei den New Yorker Philharmonikern unter Leonard Bernstein folgte. 1986 initiierte er das Schleswig- Holstein Musik Festival, eines der erfolgreichsten Klassik- festivals der Welt, und arbeitet heute mit zahlreichen internationalen Orchestern zusammen.

Die in Moskau geborene Violinistin Ksenia Dubrovskaya studierte am Moskauer Konservatorium und an der Hochschule der Künste in Zürich. Sie ist Preisträgerin des Tschaikowski-Wettbewerbs und regelmäßiger Gast bei großen internationalen Festivals wie den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem MDR-Musiksommer, dem Ars Longa in Moskau oder dem Ost-West-Musikfest St. Pölten.