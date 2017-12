"So ein Kuss kommt von allein": So augenzwinkernd wie das Motto, so unterhaltsam, virtuos und lässig präsentiert die Salonkapelle Sternenglanz ihr neues Programm.

Spritzig-freche Arrangements und eine abwechslungsreiche, originelle Auswahl der Stücke gehören zu den Markenzeichen der Kapelle, die ihr Publikum stets aufs Neue begeistert. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend mit swingender Unterhaltungsmusik, Walzern, musikalischen Evergreens und pfiffigen Schlagern aus den 20er und 30er Jahren.

Neujahrskonzert mit der Salonkapelle Sternenglanz

Sonntag den, 21.01.2018 um 17:00 Uhr

Veranstalter: Stadt Ellwangen

Ort: Speratushaus