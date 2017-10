× Erweitern Kleinkunstbühne Alte Sellerie Herrieden e.V. Neuland

Dokumentarfilm von Anna Thommen am 05.11.17 im Pfarramt Herrieden

In der Integrationsklasse von Lehrer Christian Zingg in Basel lernen jugendliche Migranten innerhalb von zwei Jahren Sprache und Kultur des Landes kennen. Sie hoffen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und in der neuen Heimat ihre Träume leben zu können. Der Lehrer macht sich und ihnen keine Illusionen darüber, dass es schwierig ist, in einem fremden Land einen beruflichen Einstieg zu finden. Gleichwohl wird Herr Zingg nicht müde, den Glauben seiner Schüler an sich selbst und und an eine bessere Zukunft zu stärken. Der Dokumentarfilm stammt von der bekannten Regisseurin Anna Thommen/ Schweiz 2013.

