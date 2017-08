Neuro Jump

Ihr mögt harten und bösen Drum and Bass? Dann seid ihr hier genau richtig!

Treibende Bässe und ein einmaliges LineUp machen es unmöglich nicht komplett am Rad zu drehen! Lasst euch verführen zu einem unvergesslichen Erlebniss in den unheiligen Hallen der Zelle!

LINEUP:

DJ's:

- Volume Plus (drumbasterds.ch / Let it Roll )

- PMDR (mäso Kombinat / drumbasterds.ch )

- Frostbite (beating Mash - CH )

- Maltixx (beating Mash - CH)

- Hardez (Bretter Wars)

- Chaybez (Bretter Wars)

- Spreng Da Budget (Bretter Wars)

- Chuuri (Bassexplosion)

MC`s:

- MC M.J.F. (Bassline Junkiez - Adelsheim)

- MC Wizzard (Bretter Wars)

- Duracell (Bretter Wars)

- Ganja MC (B.I.M. - HD Bass)

- Terra Pi (inside job - 3,14)