New Jazz Voices

Thomas Stabenow (Kontrabass), Holger Nesweda (Schlagzeug) und ein Pianist präsentieren herausragende Sängerinnen der Musikhochschule Mannheim und der Popakademie Mannheim. ErlebenSie die Stars von morgen in authentischer Jazzclub-Atmosphäre! AM 22. März freuen wir uns auf Ingrid Schwarz!

Die Tochter des bekannten und leider verstorbenen Bandleaders Joe Schwarz, verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in einem Zirkus. Lange blieben ihre Talente dort nicht versteckt – ihren ersten Gesangsauftritt hatte sie bereits mit 7 Jahren.Die studierte Musikerin beherrscht nahezu alle Musikstile und Genres: Sie ist musikalisch und dynamisch unschlagbar. Daher ist es kein Wunder, dass die Bühnenpräsenz der jungen Musikerin eine unvergessliche Stimmung garantiert.Virtuos am Klavier begleitet wird Ingrid Schwarz an diesem Abend vom Träger des Jazzpreises Baden-Württemberg 2016 Volker Engelberth.Nach zwei hochgelobten Trio-Alben 'Perpetuum' (2012) und 'Kaleidoskop' (2015), veröffentlichte er im Juni 2016 mit 'Jigsaw Puzzles' in Quintett-Besetzung seine dritte CD als Bandleader.