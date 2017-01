New Orleans: Ab in den Süden!

New Orleans, die Stadt der tausend Gesichter: die Architektur kolonialistisch, die Laune gut, die Musik famos. Dazu die Gelassenheit der Südstaaten, die der Metropole ihren Spitznamen „The Big Easy“ eingebracht hat. Steve Przybilla wird in seinem Vortrag am Di. 21.02. um 20:00 Uhr die Geschichte, Kultur und aktuellen Trends in New Orleans beleuchten: Noch immer kämpfen vor allem die ärmeren, schwarzen Einwohner mit den Verwüstungen, die Hurrikan Katrina im Jahr 2005 hinterlassen hat. Resignation? Fehlanzeige. Lieber wird fröhlich der amerikanische Karneval („Mardi Gras“) gefeiert, während um die Ecke schon die nächste Jazz-Bar aufmacht – ein aufregendes Reiseziel, welches das Deutsch-Amerikanische Institut in den Osterferien 2017 ansteuern wird!

Steve Przybilla schreibt als freier Journalist regelmäßig über die USA, z.B. für die Süddeutsche Zeitung oder Spiegel online. Gerade ist sein Reportage-Band „Die spinnen, die Amis: Ein Blick hinter die Kulissen“ erschienen.