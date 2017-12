New Year Rave 2018

Das neue Jahr starten wir direkt mit einem New Years Rave und heißen 2018 mit wilden elektronischen Klängen willkommen ⚡ Euch erwarten eine berauschende Lasershow, vibrierende Klänge und bis zur Erschöpfung tanzende und schweißgebadete Körper! Wir ertränken eure Ohren in ++ Deep- und Tech House ++ Minimal ++ Elektro ++ Der proTON New Year Rave ist für diejenigen, deren Herz für elektronische Musik schlägt, niemals aufhören können zu Tanzen und zum Raven geboren sind!