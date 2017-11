New Year´s Steve

Es ist der 31.12.17 und Steve, der coolste aller coolen Dudes, hat die Schräglage für sich gemietet! Wie, du kennst Steve nicht? Steve, mit Nachnamen heißt er Schrägovic – langer Bart, braunes Haar und immer eine Cap auf. Morgens, nach langen Nächten, trägt er eine Sonnenbrille. Sein Lieblingsdrink ist Vodka Soda, da er auf seine Figur achten muss, sagt er. So kann er viel trinken und gleichzeitig dem Kater vorbeugen. Steve, der coolste aller coolen Dudes, will das neue Jahr feiern. Er will alle einladen und die Schräglage zu seinem Wohnzimmer machen. Der Steve kann das und der Steve wird es tun! Seine zwei Homies, Pitchy&Scratchy, stehen ihm bei und lassen Steve alles vergessen, während er mit euch ins neue Jahr feiert. Was hat Steve vor? Steve will mit seinen engsten Buddys ab 22 Uhr chillen, essen und an der Sektflasche nuckeln. Dafür vertickt er 150 Tickets. Mit denen kannst du auch schon um 22 Uhr rein und bekommst einen Welcomedrink, Fingerfood und weitere Specials . Ab 00:01 Uhr ist Einlass für alle anderen Freunde. Hierfür gibt es dann Tickets an der Abendkasse