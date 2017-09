Finalisten des NCB-Festivals 2017 stehen fest!

MoTrip tritt am 7. Oktober in der Posthalle Würzburg als Main Act auf

Die fünf Finalisten des Newcomer Contest Bayern 2017 stehen fest! Ausgewählt wurden CHAPTER 5 aus Würzburg, NOSPAM aus Augsburg sowie #ZWEIRAUMSILKE aus Nürn-berg. Komplettiert wird das Finale durch VERTICO und THE LIVING aus der Landeshaupt-stadt München. Sie schafften aus rund 100 Bewerbungen aus ganz Bayern den Sprung ins große Finale. Die Finalteilnehmer haben am Samstag, 7. Oktober 2017, in der Posthalle Würzburg die einmalige Chance, Bester Newcomer Bayerns zu werden. Als Preise winken insgesamt 3000 Euro Preisgelder, die Produktion von Musikvideos und vieles mehr. Die Ver-antwortlichen erwarten wieder über 2.000 Besucher in Würzburg.

Als diesjähriger Main Act wird mit „MoTrip“ ein echter Hochkaräter auf der Bühne stehen und mit seiner Band am Festivalabend ein komplettes Konzert spielen. Der Aachener Rapper hat nicht nur mehr als 200.000 verkaufte Einheiten von “So wie Du bist” feat. Lary und damit Platz drei in den Deutschen Singlecharts vorzuweisen, sondern auch über 24 Mio. Klicks auf YouTube. – Tendenz steigend. Um 2015 gebührend abzuschließen, startete er Mitte Oktober seine komplett ausverkaufte Tour durch Deutschland. Jetzt darf sich Würzburg beim NCB-Festival 2017 auf ihn freuen.

Um einer weiteren Band einen Auftritt vor großem Publikum zu ermöglichen, entschlossen sich die Veranstalter dazu, die Band 50M FREISTIL als Support auftreten zu lassen. Die Würzburger veröffentlichten kürzlich ihre neue EP „Freiheit, Firlefanz & Fantasie“: Eine Mi-schung aus deutschsprachiger Popmusik und Elektro, wie es die Band selbst treffend be-schreibt.