Offizielle Releaseshow von TRAITOR zum brandneuen Album "Knee-Deep In The Dead", welches am 27.4.2018 erscheint! Die Reutlinger Thrasher COREXIT präsentieren ebenfalls ihr in 2017 erschienenes Debüt! Dazu die hoffnungsvollen Coburger Thrasher von WULFPACK! Weitere Info`s folgen.