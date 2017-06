Neweva in Stuttgart

Vom 13.-16. Juli 2017 präsentiert die schwedische Pop Rock Band Neweva ihren Sound auf unterschiedlichen Bühnen in der Region. Ermöglicht wird der Trip nach Deutschland durch ein Bandaustauschprogramm zwischen der Organisation Bilda in Jönköping und dem Popbüro Region Stuttgart. Im Oktober wird die Stuttgarter Band Belphiim Gegenzug nachmSchweden reisen. Das erste Konzert gibt NewevaamFreitag, den 14.Juli2017beim KuRT Festival in Reutlingen.AmSamstag, den 15.Juli 2017 tritt Neweva in einer Special Locationin der Stuttgarter Innenstadt auf. Für dieses Konzert wird es ausschließlich Gästelistenplätze geben, die kurz vor der Veranstaltung auf Facebook verlost werden. Das seit 2008 bestehende Projekt zwischen Stuttgart und Jönköping ermöglicht bereits zum zehntenMal schwedischen Künstlern, sich in der Region Stuttgart zu präsentieren. Im Rahmen dieses Projekts haben Newcomerdie Chance über die eigenen Ländergrenzen hinaus zu spielen. Bisher von dieserbesonderen Erfahrung profitieren konnten Bands wie The Majority Says, Eau Rouge oder Pale Heart. Mit ihrem energiegeladenen Sound bespielt in diesem Jahr Neweva zum ersten Mal deutsche Bühnen- eine gute Gelegenheit für das Stuttgarter Publikum, ihre Musik live zu erleben und für Neweva eine gute Chance neue Eindrücke zu sammeln. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die Bands und die Konzerttermine.

Neweva

Im Mai 2015 ging die schwedische Pop-Rock-BandNeweva mit ihrer ersten Single„Hold Me Down“an den Start. Ihre ersten Auftritte hatten sie bei „The Cavern“ in Liverpool und touren seither durch ganz England und Schweden. Im Juli ist es soweit, dann könnt Ihr Neweva auch in Deutschland live erleben.

www.newevaband.com

www.facebook.com/newevaband